Venom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance.

VārdsVENOM

ReitingsNo.303

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.30%

Apjoms apgrozībā988,919,270

Maksimālais apjoms8,000,000,000

Kopējais apjoms7,290,077,081.68

Apgrozības koeficients0.1236%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.7954748678174979,2024-03-25

Zemākās cena0.034636160326987464,2025-02-03

Publiska blokķēdeVENOM

