VAIX

We launch biological CubeSats while applying language modeling (AI) to data for the purpose of accelerating solutions in precision medicine for all mankind.

VārdsVAIX

ReitingsNo.1978

Tirgus kapitalizācija$0,00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0,00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0,02%

Apjoms apgrozībā49 875 895,47990035

Maksimālais apjoms150 000 000

Kopējais apjoms50 000 000

Apgrozības koeficients0.3325%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena35.92655101524664,2021-11-16

Zemākās cena0.01002462128791707,2025-05-13

Publiska blokķēdeETH

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.