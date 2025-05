VADER

Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network.

VārdsVADER

ReitingsNo.649

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.14%

Apjoms apgrozībā996,739,513

Maksimālais apjoms1,000,000,000

Kopējais apjoms996,739,513

Apgrozības koeficients0.9967%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.15849019150828353,2025-01-02

Zemākās cena0.000060938884925464,2024-11-11

Publiska blokķēdeBASE

