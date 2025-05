UNICE

UNICE is an AI-based blockchain messenger that combines medical expertise with emotion analysis technology, providing support for your emotional management and communication.

VārdsUNICE

ReitingsNo.2335

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā271,869,699

Maksimālais apjoms1,000,000,000

Kopējais apjoms990,935,006

Apgrozības koeficients0.2718%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.14138683137455213,2024-04-23

Zemākās cena0.001079036664609985,2025-04-21

Publiska blokķēdeBSC

Nozare

Sociālie tīkli

