Ultiverse is an AI-driven gaming production and publishing platform. Dedicated to transforming gaming experiences and boosting values, it builds an ecosystem and offers tools that enhance creation, engagement, and technological integration across different blockchains.

ReitingsNo.1161

Tirgus kapitalizācija$0,00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0,00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0,10%

Apjoms apgrozībā4 006 667 766

Maksimālais apjoms10 000 000 000

Kopējais apjoms10 000 000 000

Apgrozības koeficients0.4006%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.07451395744728058,2024-06-08

Zemākās cena0.001852625156184199,2025-05-17

Publiska blokķēdeBSC

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.