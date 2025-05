ULTIMA

ULTIMA is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the ULTIMA token. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, a crowdfunding platform, its own marketplace and more. A lot of our products are unique in the crypto market.

VārdsULTIMA

ReitingsNo.217

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)60,239.37%

Apjoms apgrozībā37,409

Maksimālais apjoms100,000

Kopējais apjoms100,000

Apgrozības koeficients0.374%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena22681.001065843044,2025-02-14

Zemākās cena2046.4140488264795,2024-06-12

Publiska blokķēdeSMART

