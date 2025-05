TUT

10 month ago dev recorded the first tutorial for BNB chain on how to launch a token. This OG token was on testnet, now it is on the mainnet.

VārdsTUT

ReitingsNo.808

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)3.72%

Apjoms apgrozībā838,950,425.3376875

Maksimālais apjoms1,000,000,000

Kopējais apjoms838,950,425.3376875

Apgrozības koeficients0.8389%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.06042588916392525,2025-03-20

Zemākās cena0.00025507551097587,2025-02-08

Publiska blokķēdeBSC

Ievads10 month ago dev recorded the first tutorial for BNB chain on how to launch a token. This OG token was on testnet, now it is on the mainnet.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.