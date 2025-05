TSUGT

“Captain Tsubasa -RIVALS-” is a game based on the popular football manga “Captain Tsubasa” by Yoichi Takahashi. With over 70 million copies sold, the manga follows Tsubasa Ozora’s journey and growth as a football player. The game offers PvE and PvP modes, allowing players to experience story battles and compete against others. Players can develop and strengthen their unique NFT characters while competing for items against their “rivals.”

VārdsTSUGT

ReitingsNo.2420

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.25%

Apjoms apgrozībā178,880,147

Maksimālais apjoms1,000,000,000

Kopējais apjoms971,441,361.109

Apgrozības koeficients0.1788%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena1.4993061027795405,2023-09-08

Zemākās cena0.001312224221107046,2025-03-12

Publiska blokķēdeMATIC

