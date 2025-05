TRX

TRON: Centralizējiet Tīmekli TRON ir veltīts infrastruktūras izveidei, kas ļauj izveidot patiešām decentralizētu internetu. TRON protokols ir viens no lielākajiem blokķēdes bāzes operētajiem sistēmām pasaulē, kas piedāvā mērogojamību, augstu pieejamību un augstu pārstrādes jaudu, kas kalpo kā pamats visiem decentralizētajiem lietojumprogrammām TRON ekosistēmā. Tajā pašā laikā tas nodrošina labāku saderību ar Ethereum gudro līgumu caur inovatīvu, spraudņveidīgu gudro līgumu platformu. Kopš 2018. gada 24. jūlija TRON ieguva uzņēmumu BitTorrent Inc., kas ir Interneta tehnoloģiju uzņēmums ar galveno biroju Sanfrancisko. Tas izstrādā sadalītās tehnoloģijas, kas efektīvi mērojas, uztur inteliģenci pie malām un ļauj izveidotājiem un lietotājiem kontroli pār saturu un datiem. Katru mēnesi vairāk nekā 170 miljoni cilvēku izmanto BitTorrent Inc. izstrādātas produkcijas. Šīs protokoli nes līdzi pat 40% no pasaules interneta satiksmes ikdienas bāzē. Tagad TRON ir viena no lielākajām blokķēdes bāzes operētajām sistēmām pasaulē, kurā ir vairāk nekā 100 miljoni lietotāju.

VārdsTRX

ReitingsNo.9

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa0.0077%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.85%

Apjoms apgrozībā94,866,290,344.09947

Maksimālais apjoms∞

Kopējais apjoms94,866,289,321.02034

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums2017-07-01 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots0.0015 USDT

Visu laiku augstākā cena0.44067471530141733,2024-12-03

Zemākās cena0.001091259997338057,2017-09-15

Publiska blokķēdeTRX

Nozare

Sociālie tīkli

