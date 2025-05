TRUMPIUS

The 2025 President of Memes and America.

VārdsTRUMPIUS

ReitingsNo.2403

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.35%

Apjoms apgrozībā46,148,662.8064938

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms47,000,000

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.4330144775270214,2025-01-04

Zemākās cena0.005015957799428732,2025-01-02

Publiska blokķēdeETH

Nozare

Sociālie tīkli

