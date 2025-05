TRUMP1

Introducing the wildest ride in the meme coin world: Simpson Trump! Imagine the zany antics of Homer Simpson fused with the bold flair of Donald Trump. That's right, folks!

VārdsTRUMP1

ReitingsNo.6098

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā0

Maksimālais apjoms420,000,000,000,000,000

Kopējais apjoms420,000,000,000,000,000

Apgrozības koeficients0%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.000000000030471937,2025-01-18

Zemākās cena0.000000000000024154,2024-09-18

Publiska blokķēdeETH

IevadsIntroducing the wildest ride in the meme coin world: Simpson Trump! Imagine the zany antics of Homer Simpson fused with the bold flair of Donald Trump. That's right, folks!

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.