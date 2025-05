TORN

Torn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash.

VārdsTORN

ReitingsNo.537

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)2.87%

Apjoms apgrozībā5,258,163.71109587

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms9,999,997.526815

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena437.41273213,2021-02-13

Zemākās cena1.3085467209410526,2024-01-10

Publiska blokķēdeETH

IevadsTorn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.