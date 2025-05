TOKE

Tokemak is a novel DeFi primitive designed to generate sustainable liquidity.

VārdsTOKE

ReitingsNo.1041

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.34%

Apjoms apgrozībā82,402,036.35977325

Maksimālais apjoms100,000,000

Kopējais apjoms100,000,000

Apgrozības koeficients0.824%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena381.5526737081191,2021-11-16

Zemākās cena0.1411067006349106,2025-05-28

Publiska blokķēdeETH

IevadsTokemak is a novel DeFi primitive designed to generate sustainable liquidity.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.