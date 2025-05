TAO

Bittensor is an open-source protocol that powers a decentralized, blockchain-based, tokenized machine learning network. The project is designed to accelerate the development of artificial intelligence by introducing an optimized training strategy in which models interact in an incentivized, iterative ecosystem, while also advancing a more equitable and collaborative approach to its ownership and access.

VārdsTAO

ReitingsNo.31

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa0.001%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)1,374.83%

Apjoms apgrozībā8,723,713

Maksimālais apjoms21,000,000

Kopējais apjoms8,723,713

Apgrozības koeficients0.4154%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena767.6796797200545,2024-04-11

Zemākās cena30.40095531468245,2023-05-14

Publiska blokķēdeTAO

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.