TALK

Cryptalk redefines digital privacy, offering secure messaging, decentralized transactions, escrow, and military-grade encryption. Partners will ensure trustless security, empowering users to control their data free from centralized oversight.

VārdsTALK

ReitingsNo.3245

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā0

Maksimālais apjoms10,000,000

Kopējais apjoms10,000,000

Apgrozības koeficients0%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena1.8604759864836986,2025-03-25

Zemākās cena0.33502673584603454,2025-05-07

Publiska blokķēdeETH

IevadsCryptalk redefines digital privacy, offering secure messaging, decentralized transactions, escrow, and military-grade encryption. Partners will ensure trustless security, empowering users to control their data free from centralized oversight.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.