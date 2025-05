SYNT

Synternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain.

VārdsSYNT

ReitingsNo.1047

Tirgus kapitalizācija$0,00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0,00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0,35%

Apjoms apgrozībā655 416 563

Maksimālais apjoms2 500 000 000

Kopējais apjoms1 159 448 700

Apgrozības koeficients0.2621%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.10174815259842351,2024-07-17

Zemākās cena0.011363355124422827,2025-04-07

Publiska blokķēdeETH

