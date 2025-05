SUPRA

Supra is a MultiVM Layer 1 starting with MoveVM. Clocking in 500,000 TPS throughput on 300 globally distributed nodes with sub-second consensus latency, Supra is building the world's first vertically integrated, all-in-one blockchain. With native oracle price feeds, onchain randomness, cross-chain communication, and automation, as well as EVM and SolanaVM support coming soon; Supra provides developers everything they need on a unified platform to build Super dApps.

VārdsSUPRA

ReitingsNo.484

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.03%

Apjoms apgrozībā13,884,629,169.845306

Maksimālais apjoms100,000,000,000

Kopējais apjoms79,835,934,226.6122

Apgrozības koeficients0.1388%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.07345197583389378,2024-12-08

Zemākās cena0.003851556430267199,2025-04-24

Publiska blokķēdeSUPRA

