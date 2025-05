STEEM

Steem is an open-source blockchain protocol capable of storing social information and distributing tokens based on a Proof-of-Brain algorithm. As a fast, heavily transacted blockchain, Steem’s blockchain protocol is capable of, and is currently powering, multiple user-facing applications including busy.org , d.tube, dlive.io, steemit.com, dsound.audio, and more.

VārdsSTEEM

ReitingsNo.440

Tirgus kapitalizācija$0,00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0,00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)1,04%

Apjoms apgrozībā514 405 015,828

Maksimālais apjoms∞

Kopējais apjoms514 405 015,828

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums2016-03-24 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena8.574419975280762,2018-01-03

Zemākās cena0.0691922977566719,2017-03-10

Publiska blokķēdeSTEEM

Nozare

Sociālie tīkli

