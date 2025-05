STARL

STARL is the first 100% community owned decentralized virtual space project. $STARL is the governance token of the Starl Ecosystem. Buy, sell and trade virtual satellites, spacecraft and lands while exploring the solar system.

VārdsSTARL

ReitingsNo.1307

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā9,979,172,029,858.488

Maksimālais apjoms10,000,000,000,000

Kopējais apjoms10,000,000,000,000

Apgrozības koeficients0.9979%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.000088229074497339,2021-11-17

Zemākās cena0.00000032954322983,2025-04-09

Publiska blokķēdeETH

Nozare

Sociālie tīkli

