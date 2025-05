SOV

Sovryn is an open-source, trustless platform that will allow anyone to build and interact on Bitcoin to power future economies. Sovryn's primary focus is the launch of BitcoinOS, which will be a scalable network of interoperable rollups that share Bitcoin’s security.

VārdsSOV

ReitingsNo.1090

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.17%

Apjoms apgrozībā60,183,333.27304606

Maksimālais apjoms100,000,000

Kopējais apjoms100,000,000

Apgrozības koeficients0.6018%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena44.91380266863327,2021-10-07

Zemākās cena0.16233888211013012,2025-04-09

Publiska blokķēdeRBTC

Nozare

Sociālie tīkli

Atruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.