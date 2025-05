SOLO

Sologenic is disrupting the asset trading industry: Tokenized Securities, Crypto Assets & NFTs.Tokenized Securities: Sologenic ecosystem utilizes the on-demand tokenization of a wide range of assets from traditional financial markets or privately owned. All assets are backed 1:1 with the real world stocks (NOT A CFD) through SAXO bank in the EU. Sologenic also supports Stock mergers and dividends.

VārdsSOLO

ReitingsNo.369

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)1.02%

Apjoms apgrozībā398,796,764.0825947

Maksimālais apjoms400,000,000

Kopējais apjoms398,796,764.0825947

Apgrozības koeficients0.9969%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena6.625920367871951,2021-12-02

Zemākās cena0.05447753618601995,2021-10-28

Publiska blokķēdeXRP

Atruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.