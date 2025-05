SNX

Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.

VārdsSNX

ReitingsNo.179

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa0.0001%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)6.47%

Apjoms apgrozībā343,466,216.99839866

Maksimālais apjoms339,889,850.089

Kopējais apjoms343,889,850.0967736

Apgrozības koeficients1.0105%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots0.9 USDT

Visu laiku augstākā cena28.77103007,2021-02-14

Zemākās cena0.0325776275658,2019-01-05

Publiska blokķēdeETH

