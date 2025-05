SMILE

bitSmiley, the first platform on the Bitcoin blockchain to offer a native lending and stablecoin fusion, encapsulated by our proprietary Fintegra technology, revolutionizing decentralized finance.

VārdsSMILE

ReitingsNo.2024

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)2.78%

Apjoms apgrozībā36,557,233.9042659

Maksimālais apjoms210,000,000

Kopējais apjoms210,000,000

Apgrozības koeficients0.174%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.4925870814270234,2024-11-06

Zemākās cena0.019717769814338895,2025-04-16

Publiska blokķēdeETH

