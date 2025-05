SHIDO

Shido is a unique and powerful Ecosystem with state of the art DeFi Utilities. The Shido Ecosystem is built around the native token $SHIDO, which are used as the governance token for every use case utility that they are building. Shido is building a Layer 1 Sharded PoS Blockchain, Shido DeFi Wallet, Shido Dex & Perpetuals and Shido Card.

VārdsSHIDO

ReitingsNo.1434

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā17,820,683,552.587715

Maksimālais apjoms18,000,000,000

Kopējais apjoms18,000,000,000

Apgrozības koeficients0.99%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.04630688438383707,2024-03-01

Zemākās cena0.000009009665921584,2024-03-01

Publiska blokķēdeNONE

