KAI: Sangokushi Taisen - Battle of Three Kingdoms represents a landmark fusion of SEGA's iconic Sangokushi Taisen franchise with cutting-edge blockchain technology developed by industry pioneer double jump.tokyo. The project features SGC, a governance and utility token represented in-game as "SGCP (Points)." Players earn SGCP through PvP gameplay, which can then be used to purchase additional card packs or be traded on the game's marketplace.

VārdsSGC

ReitingsNo.1763

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.20%

Apjoms apgrozībā2,048,250,000

Maksimālais apjoms10,000,000,000

Kopējais apjoms10,000,000,000

Apgrozības koeficients0.2048%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.007676324559124294,2025-06-13

Zemākās cena0.000856032347872946,2025-06-20

Publiska blokķēdeBSC

