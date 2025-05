SFUND

Seedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience.

VārdsSFUND

ReitingsNo.565

Tirgus kapitalizācija$0,00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0,00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)%2,16

Apjoms apgrozībā68.418.976,6272287

Maksimālais apjoms100.000.000

Kopējais apjoms100.000.000

Apgrozības koeficients0.6841%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena16.770178533770316,2021-11-29

Zemākās cena0.28641308,2021-07-20

Publiska blokķēdeBSC

