Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022.

VārdsSENSO

ReitingsNo.2141

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.28%

Apjoms apgrozībā70,269,127

Maksimālais apjoms715,280,000

Kopējais apjoms715,280,000

Apgrozības koeficients0.0982%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena3.2726786257526626,2021-11-21

Zemākās cena0.005105339051355561,2025-04-20

Publiska blokķēdeETH

Nozare

Sociālie tīkli

