SAKAI

Sakai Vault (SAKAI) is a next crypto revolution and it Accelerates DeFi Adoption With Trusted Blockchain Protocol and Unique Token Economics. Sakai Vault Provides its customers and investors with insights on trends and developments in the crypto space. We provide an in-depth look at selected topics ranging from cryptocurrency fundamentals to market analyses and help to grow your investment with us.

VārdsSAKAI

ReitingsNo.2500

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)4.30%

Apjoms apgrozībā2,081,027

Maksimālais apjoms8,000,000

Kopējais apjoms8,000,000

Apgrozības koeficients0.2601%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena12.194455399392291,2023-12-30

Zemākās cena0.1023632939068716,2025-05-29

Publiska blokķēdeBSC

Nozare

Sociālie tīkli

