SAHARA

Sahara AI is a blockchain-powered AI platform that empowers users to collaboratively create and monetize AI assets including proprietary models, datasets, and applications.

VārdsSAHARA

ReitingsNo.

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0

Apjoms apgrozībā--

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms10,000,000,000

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena,

Zemākās cena,

Publiska blokķēdeETH

IevadsSahara AI is a blockchain-powered AI platform that empowers users to collaboratively create and monetize AI assets including proprietary models, datasets, and applications.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina , un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.

MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu Iepazīsti pasaulē vadošo kriptovalūtu biržu, kur pirkt, tirgot un pelnīt kriptovalūtu. Tirgo BTC, Ethereum ETH un vairāk nekā 3000 alternatīvo kriptovalūtu.MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu Iepazīsti pasaulē vadošo kriptovalūtu biržu, kur pirkt, tirgot un pelnīt kriptovalūtu. Tirgo BTC, Ethereum ETH un vairāk nekā 3000 alternatīvo kriptovalūtu.
Meklēt
Izlase
SAHARA/USD1
SaharaAI
----
--
24h augstākā
--
24h zemākā
--
24h apjoms (SAHARA)
--
24h summa (USD1)
--
Diagramma
Informācija
Orderu grāmata
Tirgus darījumi
Orderu grāmata
Tirgus darījumi
Orderu grāmata
Tirgus darījumi
Tirgus darījumi
Tūlītējie darījumi
Atvērtie orderi（0）
Orderu vēsture
Tirdzniecības vēsture
Atvērtās pozīcijas (0)
MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu Iepazīsti pasaulē vadošo kriptovalūtu biržu, kur pirkt, tirgot un pelnīt kriptovalūtu. Tirgo BTC, Ethereum ETH un vairāk nekā 3000 alternatīvo kriptovalūtu.MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu Iepazīsti pasaulē vadošo kriptovalūtu biržu, kur pirkt, tirgot un pelnīt kriptovalūtu. Tirgo BTC, Ethereum ETH un vairāk nekā 3000 alternatīvo kriptovalūtu.
SAHARA/USD1
--
--
‎--
24h augstākā
--
24h zemākā
--
24h apjoms (SAHARA)
--
24h summa (USD1)
--
Diagramma
Orderu grāmata
Tirgus darījumi
Informācija
Atvērtie orderi（0）
Orderu vēsture
Tirdzniecības vēsture
Atvērtās pozīcijas (0)
Loading...