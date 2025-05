RUNE

THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.

VārdsRUNE

ReitingsNo.103

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa0.0001%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)35.75%

Apjoms apgrozībā351,471,357

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms425,567,109

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums2020-04-01 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots0.038 USDT

Visu laiku augstākā cena21.26140054,2021-05-19

Zemākās cena0.00793864363964,2019-09-27

Publiska blokķēdeRUNE

IevadsTHORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.