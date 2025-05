RLY

Rally is a community token and belongs to the same sector as CHZ, which is currently the hottest. It is a fan-oriented value discovery platform. And Rally has also customized a layer2 solution, which is the inherent value acquisition mechanism that allows instant transactions, dollar purchases and the use of glue curve.

VārdsRLY

ReitingsNo.1305

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.01%

Apjoms apgrozībā5,238,873,834.341338

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms15,000,000,000

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums2020-10-01 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena1.39900916,2021-04-02

Zemākās cena0.0007781481664554,2025-04-09

Publiska blokķēdeETH

Nozare

Sociālie tīkli

