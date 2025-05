REVO

REVO is an utility token used in the Revomon ecosystem. The token can be staked, trade on the marketplace, purchase on the store, mint NFT. Later on, REVO will be integrated in Revomon Novus; the next game update in development. Players will be able to use it directly in the game (Virtual reality, mobile and PC).

VārdsREVO

ReitingsNo.2197

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā31,826,653.26085493

Maksimālais apjoms46,000,000

Kopējais apjoms46,000,000

Apgrozības koeficients0.6918%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena3.2486432735452517,2021-11-16

Zemākās cena0.000558546919927292,2023-08-02

Publiska blokķēdeBSC

IevadsREVO is an utility token used in the Revomon ecosystem. The token can be staked, trade on the marketplace, purchase on the store, mint NFT. Later on, REVO will be integrated in Revomon Novus; the next game update in development. Players will be able to use it directly in the game (Virtual reality, mobile and PC).

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.