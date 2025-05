REKTCOIN

The REKT project is a meme-based, community-driven ecosystem that integrates art, culture, and consumer products like Rekt Drinks, targeting digitally-savvy, culturally engaged crypto enthusiasts and collectors.

VārdsREKTCOIN

ReitingsNo.448

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā255,779,582,700,004.97

Maksimālais apjoms420,690,000,000,000

Kopējais apjoms420,690,000,000,000

Apgrozības koeficients0.608%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.00000043845002886,2024-11-22

Zemākās cena0.000000031094735438,2025-03-13

Publiska blokķēdeETH

