RDNT

Radiant is building the first omnichain money market atop LayerZero. Deposit & borrow across multiple chains, seamlessly. Lenders who provide liquidity to Radiant will earn a passive income on the assets they deposit. Borrowers are able to withdraw against collateralized funds in order to obtain liquidity (working capital) without selling their assets and closing their positions.

VārdsRDNT

ReitingsNo.714

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)1.16%

Apjoms apgrozībā1,218,103,653

Maksimālais apjoms1,500,000,000

Kopējais apjoms1,500,000,000

Apgrozības koeficients0.812%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.49524390520889605,2023-03-20

Zemākās cena0.011151453356042723,2022-10-20

Publiska blokķēdeARB

