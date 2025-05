RBX

RabbitX is a global permissionless perpetual exchange built on Starknet. RabbitX is building the most secure and liquid global derivatives network, giving you 24/7 access to global markets anywhere in the world, with 20x leverage.

VārdsRBX

ReitingsNo.1437

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.02%

Apjoms apgrozībā604,426,044.4229974

Maksimālais apjoms1,000,000,000

Kopējais apjoms1,000,000,000

Apgrozības koeficients0.6044%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.25253306117038277,2023-12-10

Zemākās cena0.003281661213711253,2025-02-03

Publiska blokķēdeETH

Nozare

Sociālie tīkli

