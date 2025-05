RAI

Reploy is a self learning neural network and the world’s first proprietary AI language model finetuned on 728M Solidity parameters, built to understand, generate, and elevate human creativity and productivity like never before.

ReitingsNo.1199

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)33.86%

Apjoms apgrozībā10,000,000

Maksimālais apjoms10,000,000

Kopējais apjoms10,000,000

Apgrozības koeficients1%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena13.719960835270252,2025-01-05

Zemākās cena0.12122974029812877,2024-12-23

Publiska blokķēdeETH

