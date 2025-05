QUICK

QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2.

VārdsQUICK

ReitingsNo.926

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.84%

Apjoms apgrozībā752,432,305.1999454

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms963,173,869.4682719

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums2021-06-08 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.2250459349499163,2022-05-05

Zemākās cena0.02029450458698196,2025-02-03

Publiska blokķēdeMATIC

Atruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.