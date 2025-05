QTUM

Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.

VārdsQTUM

ReitingsNo.190

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)48.04%

Apjoms apgrozībā105,663,558

Maksimālais apjoms107,822,406

Kopējais apjoms107,822,406

Apgrozības koeficients0.9799%

Izdošanas datums2017-03-16 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots0.38 USDT

Visu laiku augstākā cena106.8759994506836,2018-01-07

Zemākās cena0.770017723731,2020-03-13

Publiska blokķēdeQTUM

IevadsDesigned with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.