The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere.

VārdsPYTH

ReitingsNo.96

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa0.0002%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.98%

Apjoms apgrozībā5,749,986,781.24392

Maksimālais apjoms10,000,000,000

Kopējais apjoms9,999,986,781.24392

Apgrozības koeficients0.5749%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena1.150148439943238,2024-03-16

Zemākās cena0.1057277834767513,2025-04-07

Publiska blokķēdeSOL

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.