ParaSwap's goal is to deliver the best market prices by aggregating over multiple decentralized exchanges, market makers, and lending protocols. ParaSwap API allows users to fetch optimal prices to swap from one token to another and then build transaction data that can be used to execute transactions on-chain.

ReitingsNo.960

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.01%

Apjoms apgrozībā744,976,909

Maksimālais apjoms2,000,000,000

Kopējais apjoms1,800,000,000

Apgrozības koeficients0.3724%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena7.6029170992121715,2021-11-16

Zemākās cena0.0126518647049269,2024-11-04

Publiska blokķēdeETH

