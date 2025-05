PRQ

The PRQ token is at the core of the PARSIQ ecosystem, providing access to all PARSIQ services and tools. Where PARSIQ’s infrastructure is required, the PRQ token is needed. Users can choose to either hold PRQ to access these services, or utilize PARSIQ’s IQ Protocol which when paired with our revolutionary tokenomics model creates a truly circular economy.

VārdsPRQ

ReitingsNo.1272

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.86%

Apjoms apgrozībā310,256,872

Maksimālais apjoms500,000,000

Kopējais apjoms310,256,872

Apgrozības koeficients0.6205%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena2.60715606,2021-04-12

Zemākās cena0.00749158,2020-10-07

Publiska blokķēdeETH

IevadsThe PRQ token is at the core of the PARSIQ ecosystem, providing access to all PARSIQ services and tools. Where PARSIQ’s infrastructure is required, the PRQ token is needed. Users can choose to either hold PRQ to access these services, or utilize PARSIQ’s IQ Protocol which when paired with our revolutionary tokenomics model creates a truly circular economy.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.