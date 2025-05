POL

POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

VārdsPOL

ReitingsNo.43

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa0.0006%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)1.18%

Apjoms apgrozībā10,433,733,272.166595

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms10,433,733,272.166595

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena1.285660815666811,2024-03-13

Zemākās cena0.15331252511554322,2025-04-07

Publiska blokķēdeETH

