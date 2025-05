PLYR

PLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry.

VārdsPLYR

ReitingsNo.2106

Tirgus kapitalizācija$0,00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0,00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0,01%

Apjoms apgrozībā86 091 782

Maksimālais apjoms750 000 000

Kopējais apjoms749 987 853,5328401

Apgrozības koeficients0.1147%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.02440709538718052,2024-12-25

Zemākās cena0.007431570907353964,2025-05-01

Publiska blokķēdePLYR

