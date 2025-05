PLUG

Advanced Multi-Chain Synthetic Assets Protocol. A network to enable asset custodians to leverage any asset from any network in its synthetic form.

VārdsPLUG

ReitingsNo.4595

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā0

Maksimālais apjoms10,000,000,000

Kopējais apjoms0

Apgrozības koeficients0%

Izdošanas datums2021-06-25 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.03304379164159912,2021-11-16

Zemākās cena0.00004930600072488,2024-08-20

Publiska blokķēdeETH

