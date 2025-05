PBR

PolkaBridge is the first decentralized bridge between the Polkadot platform and other blockchains. PolkaBridge is designed to make it super easy for you to connect with several other blockchains in the cryptocurrency world. PolkaBridge offers; a good way to earn passive income, lower transaction fees than Ethereum, super-fast transaction processes, and many other benefits.

VārdsPBR

ReitingsNo.2738

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā74,938,999.76535138

Maksimālais apjoms100,000,000

Kopējais apjoms74,938,999.76535138

Apgrozības koeficients0.7493%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena11.670012807031583,2021-11-16

Zemākās cena0.00078489156350683,2025-03-13

Publiska blokķēdeETH

Nozare

Sociālie tīkli

