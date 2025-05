PAXG

Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.

VārdsPAXG

ReitingsNo.81

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa0.0002%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)18,429.27%

Apjoms apgrozībā239,690.58

Maksimālais apjoms∞

Kopējais apjoms239,690.58

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena3520.3451067525675,2025-04-22

Zemākās cena1387.97650287,2019-10-26

Publiska blokķēdeETH

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.