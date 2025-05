PANDA

Panda is an automated market maker (AMM) designed on Solana, which utilises a central limit order book to execute lightning-fast trades, shared liquidity and new features for earning yield.

VārdsPANDA

ReitingsNo.1964

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.01%

Apjoms apgrozībā807,994,351

Maksimālais apjoms888,888,888

Kopējais apjoms888,875,758

Apgrozības koeficients0.9089%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.03023126779915948,2024-03-30

Zemākās cena0.000152185415149597,2024-06-18

Publiska blokķēdeSOL

