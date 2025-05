PAINT

MurAll is an on-chain digital collaborative mural/canvas/wall that anyone anywhere in the world can draw on, without restrictions on what you can draw. A neutral place that doesn’t filter, censor or stop any drawing. A place for true freedom of speech through art.

VārdsPAINT

ReitingsNo.2812

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā9,258,413,166

Maksimālais apjoms22,020,096,000

Kopējais apjoms22,017,000,000

Apgrozības koeficients0.4204%

Izdošanas datums2021-02-01 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.00592449,2021-03-14

Zemākās cena0.000007357303637215,2025-04-21

Publiska blokķēdeETH

