Paal is an AI-driven platform integrating artificial intelligence with blockchain technology to revolutionize cryptocurrency trading, research, and investment. It offers a range of tools, including custom AI solutions, interactive bots, and advanced trading applications tailored for the crypto industry.

VārdsPAAL

ReitingsNo.312

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)1.42%

Apjoms apgrozībā972,793,487.8016164

Maksimālais apjoms1,000,000,000

Kopējais apjoms1,000,000,000

Apgrozības koeficients0.9727%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.8629845256356732,2024-03-11

Zemākās cena0.000045882830722914,2023-07-24

Publiska blokķēdeETH

Atruna: Dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.