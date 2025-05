OSAK

Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people.

VārdsOSAK

ReitingsNo.445

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā750,869,738,630,302

Maksimālais apjoms1,000,000,000,000,000

Kopējais apjoms761,459,789,745,212

Apgrozības koeficients0.7508%

Izdošanas datums2024-04-23 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.000000434739531381,2024-04-08

Zemākās cena0.000000000230262745,2023-04-23

Publiska blokķēdeETH

Nozare

